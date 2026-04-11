Astronavti misije Artemis 2 so se vrnili na Zemljo

Astronavti misije Artemis 2, ki so ta teden obleteli Luno in prvič po več kot pol stoletja videli njeno oddaljeno stran, so se varno vrnili na Zemljo. Štiričlanska posadka je s kapsulo Orion v skladu z načrti ponoči pristala v Tihem oceanu pred obalo San Diega v Kaliforniji, je sporočila NASA.

Posadka je zdrava in srečna, je sporočila NASA. Kot je dodala, je uspešna misija »začetek nove dobe raziskovanja vesolja s človeško posadko«.

Vesoljska kapsula je v morju pristala s pomočjo treh padal, ki so upočasnila njeno pristajanje. Po varnostnem pregledu so člani posadke drug za drugim zapustili kapsulo, s helikopterjem so jih nato premestili na ladjo ameriške mornarice, kjer so opravili prve zdravniške preglede.

Poveljnik misije Reid Wiseman je po pristanku sporočil, da so člani posadke pristanek dobro prestali in da so »stabilni«.