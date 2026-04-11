Krajinski park Strunjan ima novo vodstvo

Samanta Makovac je nova direktorica Krajinskega parka Strunjan, kjer bodo pod njeno taktirko delovali do konca marca leta 2030, poročajo Primorske novice. V parku je zaposlena že več kot 15 let, zato na tem področju ni novinka in dobro pozna omejitve, izzive in priložnosti tega javnega zavoda. V svojem mandatu si je zadala realne in obenem ambiciozne cilje: obnovo solin in povečanje pridelave soli, zaščito lagune Stjuža, pripravo desetletnega upravljalskega načrta, povečanje območja morskega parka s 175 na 350 hektarov.

Samanta Makovac je na položaju nasledila Marka Starmana, ki ga je predsednica države Nataša Pirc Musar imenovala za enega od ustavnih sodnikov. Krajinski park Strunjan sodi na seznam zavarovanih območij že 30 let, javni zavod pa deluje dobrih 17 let. V tem časovnem obdobju so v parku s pomočjo evropskega denarja uresničili kar nekaj pomembnih naložb, med drugim so zgradili ribiško pristanišče, priveze za manjša plovila, obnovili so protipoplavne zidove, uredili sprehajalne poti in center za obiskovalce.