Kakšen bi bil svet, če bi Boris Johnson še bil premier Združenega kraljestva? Udeležencem današnjega/včerajšnjega srečanja s prisilno upokojenim britanskim politikom v sklopu novinarskega festivala Link si tega vprašanja ni treba postavljati. Johnson je na odru gledališča Rossetti večkrat razložil, da bi on znal bolje.

Pogovor z novinarjem in politikom sta uvedla predsednik Dežele FJK Massimiliano Fedriga ter nekdanji dopisnik italijanske radiotelevizije RAI iz Londona Marco Varvello. Z gostom se je pogovarjal Marco Zatterin, komentator medijske skupine NEM, sicer pa nekdanji Johnsonov kolega, ko sta bila oba dopisnika iz Bruslja. Boris Johnson je kot dopisnik iz Bruslja močno vplival na britansko skepso zoper EU, danes je mastno plačan kolumnist za konservativni tabloid Daily Mail ter komentator za skrajno desno trobilo GB News.

»Situacija je zapletena,« je srečanje uvedel Johnson. »Naš najpomembnejši zaveznik je zelo očitno naredil napako,« je dejal o napadu ZDA na Iran. »Ko bi jaz bil premier, bi se to ne zgodilo,« je pristavil in poudaril potrebo po partnerjih oziroma zaveznikih, ki bi Donaldu Trumpu odločno predstavili dejstva in tveganja. »In sedaj? Nič. Ker to je, kar delamo.« Hormuška ožina je zaprta, dobava naftnih derivatov sploh ni zagotovljena, ljudem preti revščina.

»Amerika je na pogajanjih v Islamabadu sama,« je opozoril Johnson. Za pogajalsko mizo bi imele ZDA več moči, ko bi jih podpirala Evropa, je ocenil. Napad ZDA je jasno kritiziral, ocenil pa je, da mora Evropa več prispevati za konec vojne. Nasploh je Johnson govoril o »Evropi« kot geografsko-politični enoti.