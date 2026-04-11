Košarkarska sobota

Kontovel v polfinalu deželne divizije 1, Breg predčasno končal sezono

Trenutno na parketu Stadiona 1. maja v prvem krogu play-outa C-lige Bor Radenska in San Daniele

Erik Piccini |
Trst |
11. apr. 2026 | 20:01
    Minuta odmora na tekmi med Kontovelom in Cervignanom (FOTODAMJ@N)
C-LIGA, 1. krog play-outa, prva tekma

20.30 v Trstu, Stadion 1. maja: Bor Radenska – San Daniele

DEŽELNA DIVIZIJA 1, četrtfinale play-offa, tretja tekma

Kontovel – Cervignano 70:57 (7:18, 34:34, 54:42)

Več sledi.

DEŽELNA DIVIZIJA 2, četrtfinale play-offa tržaške skupine, tretja tekma

Breg SV Impianti – Cus Trieste 55:61 (15:25, 30:37, 38:47)

Breg: A. Zeriul 0, M. Smotlak 0, D. Smotlak 2, Celin 16, Filipac 7, Basso 10, M. Terčon 6, Gabrić 4, D. Terčon 5, M. Zeriul 5, Coretti in Smotlak nv. Trener: Oberdan.

Košarkarji Brega SV Impianti so predčasno končali letošnjo sezono. Na odločilni tretji tekmi četrtfinala play-offa tržaške skupine deželne divizije 2 so na domačem parketu v Dolini s 55:61 izgubili proti tržaškemu Cusu.

