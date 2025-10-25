V Sloveniji so se smučarske vozovnice nekoliko podražile

Žičničarji se pospešeno pripravljajo na novo smučarsko sezono. Več slovenskih smučišč napoveduje novosti v spremljajoči ponudbi. Predprodaja smučarskih vozovnic traja še do konca oktobra oz. novembra, v sezoni pa bodo te dražje za do pet odstotkov.
Od 20 do 49 evrov
Na Golteh so letos uvedli novost, po kateri bodo vsi smučarji smučali po enotni ceni 20 evrov. Otroci do 6. leta starosti bodo v spremstvu staršev smučali brezplačno. Na Rogli bo cena za odrasle 47 evrov, kar je 4,4 odstotka več kot lani, za otroke pa 30,50 evra ali 5,2 odstotka več kot lani. Na Voglu bodo morali odrasli smučarji za dnevno smučarsko vozovnico odšteti 45 evrov, otroci pa 23 evrov. To je 2,3 odstotka oz. 4,5 odstotka več kot v lanski smučarski sezoni.
Na Mariborskem in Areškem Pohorju bo cena za odrasle med tednom 42 evrov, za otroke pa 25 evrov. Ob koncih tedna in praznikih pa bo cena za odrasle 46 evrov ali 2,2 odstotka več kot lani, za otroke pa 27 evrov ali 3,8 odstotka več. V Kranjski Gori bo cena vozovnice v smučarski sezoni 2025/26 za odrasle znašala 49 evrov, kar je 4,3 odstotka več kot v lanski. Za otroško vozovnico bo treba odšteti 30 evrov ali 3,4 odstotka več kot lani.