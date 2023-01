V Sloveniji zabeležili najtoplejše leto od začetka meritev

Leto 2022 je bilo v Sloveniji najtoplejše od začetka meritev, izhaja iz podatkov Agencije RS za okolje Arso. Povprečna temperatura lanskega leta je bila na ravni države okoli 10,8 stopinje Celzija, kar je za skoraj dve stopinji nad povprečjem obdobja 1981-2010. Lansko leto je bilo tudi podpovprečno namočeno in med najbolj osončenimi. Gre za delne in še ne povsem preverjene podatke, ampak veliko že lahko sklepamo iz njih, je povedal Renato Bertalanič z oddelka za podnebne analize in storitve na Arsu. Lansko leto je po povprečni temperaturi za skoraj desetinko prehitelo prejšnje najtoplejše leto 2014. Precej topli sta sicer bili tudi leti 2019 in 2018.

Vsi letni časi so bili lani nadpovprečno topli, posebej je izstopalo poletje, ki je imelo odklone v povprečju skoraj tri stopinje Celzija. Lansko poletje je bilo v nekaterih delih Slovenije, zlasti v zahodnem delu države, najtoplejše doslej.

Precejšen temperaturni odklon je imela tudi jesen, ki je bila za skoraj dve stopinji toplejša od običajne in spada med pet najtoplejših jeseni doslej. Skoraj dve stopinji od povprečja je bila toplejša tudi zima 2021/2022. Najmanjši odklon, okoli pol stopinje, je imela lanska pomlad. Sicer pa je bilo nadpovprečno toplih devet lanskih mesecev.

Lani sicer niso izmerili novega absolutnega temperaturnega rekorda, ki še ostaja pri 40,8 stopinje Celzija, kolikor so zabeležili na letališču Cerklje ob Krki 8. avgusta 2013. Trend v Sloveniji sicer kaže, da se od 70. let prejšnjega stoletja povprečna letna temperatura dviguje. »Ta trend je približno 0,4 stopinje na desetletje. Od 70. letih se je doslej ogrelo že za več kot dve stopinji. Nekje za 2,3 stopinje Celzija je v povprečju topleje kot je bilo v 70. letih,« je povedal Bertalanič.

Količina padavin je bila lani na ravni države podpovprečna, padlo je dobrih 85 odstotkov običajne količine padavin. Lansko leto tako spada med šest najbolj suhih let od leta 1961.

Lansko leto je bilo po doslej zbranih podatkih tudi nadpovprečno osončeno oz. je bilo med najbolj osončenimi leti. V letu 2022 je bila v povprečju v državi skupna osončenost nekaj nad 2300 ur, kar je okoli 15 odstotkov več od dolgoletnega povprečja.