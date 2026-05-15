Bolniku iz prsne votline odstranili redek štirikilogramski tumor

V videmski bolnišnici so izvedli zahteven kirurški poseg, pri katerem so bolniku iz prsne votline odstranili redko tumorsko tvorbo, težko kar štiri kilograme. Operacijo je izvedla ekipa pod vodstvom Anree Zuina, sicer vodje oddelka za torakalno kirurgijo pri Univerzitetnem javnem zdravstvenem podjetju za Osrednjo Furlanijo.

Zaradi redkosti bolezni, velikosti tumorja in njegove lege je bilo zdravljenje posebej zahtevno ter je zahtevalo tesno sodelovanje med torakalno kirurgijo v Vidmu in oddelkom za onkološko radioterapijo onkološkega centra v Avianu. Ustanovi sicer že dlje časa sodelujeta pri zdravljenju sarkomov in drugih redkih tumorjev.

Pred operacijo je bil bolnik zdravljen z napredno radioterapevtsko tehniko VMAT-IGRT na novem visoko natančnem linearnem pospeševalniku, ki v centru v Avianu deluje od januarja 2025. Po navedbah zdravnikov je prav kombinacija naprednega obsevanja in zahtevnega kirurškega posega omogočila uspešno odstranitev izjemno velikega tumorja iz prsnega koša. Mit