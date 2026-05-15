Z nekdanjo vojašnico pri Banih se vendarle nekaj premika

Agencija za javno dobro, Dežela Furlanija - Julijska krajina in Občina Trst so sklenile podpisati sporazum za ponovno ureditev nekdanjega posestva družine Burgstaller oziroma nekdanje vojašnice Monte Cimone pri Banih, ki je že dolga leta zapuščena in v propadajočem stanju.

Sklep o skupnem sporazumu za revitalizacijo območja je deželna vlada sprejela prejšnji teden. V njem je zapisano, da so omenjene institucije sklenile, da je sporazum najprimernejše orodje za skupno presojanje, načrtovanje in opredelitev ukrepov, ki so v pristojnosti treh različnih akterjev. Gre za manjši, a vendar konkreten premik v smeri prenove območja, za katerega se med drugim že dolgo zavzemajo v vrstah opozicije v tržaškem občinskem svetu, v vzhodnokraškem rajonskem svetu in tudi sami vaščani.

Čemu točno bo služilo okrog 50 hektarjev obsežno območje, ki je v lasti Agencije za javno dobro, trenutno še ni znano. Tržaški odbornik za politike ozemlja Michele Babuder je za Primorski dnevnik povedal, da občina v dogovoru z Agencijo za javno dobro preučuje, ali tržaška univerza in drugi znanstveno-raziskovalni centri potrebujejo nove prostore za izvajanje svojih dejavnosti oziroma predvsem za nastanitev sodelavcev, študentov in raziskovalcev. »Občina sicer ne namerava neposredno prevzeti skrbi za preureditev območja, po potrebi pa bomo spremenili prostorski načrt, kar bi lahko prišlo na vrsto nekje jeseni,« je pojasnil odbornik.