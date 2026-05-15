Gore je pobelil sneg (foto)

Ob včerajšnjem prehodu izrazite hladne vremenske fronte je razen redkih izjem gore v FJK pobelil sneg. Iz posnetkov spletnih kamer je videti, da je denimo na Višarjah in Zoncolanu več centimetrov visoka snežna odeja, sneg je pobelil tudi Matajur in rahlo pobelil Plodn ter Trbiž.

Najnižje temperature so bile v gorah danes, razen redkih izjem, kot je denimo Piancavallo, pod lediščem.

Ničta izoterma se je včeraj zvečer in ponoči spustila malo pod nadmorsko višino 2000 metrov, kar je v tem obdobju skoraj 1000 metrov nižje od dolgoletnega povprečja.

Danes se bo nadaljevalo oblačno vreme s padavinami. V gorah bo povečini še snežilo.

Jutri bo sprva še oblačno s padavinami in snegom v gorah. Čez dan bodo padavine oslabele in ponehale.

Nedelja bo povečini sončna, najvišje dnevne temperature bodo na Goriškem presegale 20 stopinj Celzija.