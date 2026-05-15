Četrta deželna konferenca o varstvu Slovencev v FJK odslej tudi v zborniku

Zborniki so pomembni, ravno tako njihovi tehnično-znanstveni zaključki, še bolj pomembno pa je zapisano oziroma izrečeno tudi udejanjiti. Na tak način bi lahko zelo posplošeno strnili zanimivo debato, ki se je razvila po včerajšnji predstavitvi Zbornika prispevkov Četrte deželne konference o varstvu slovenske jezikovne manjšine, za katero sta v goriškem Trgovskem domu poskrbela deželni svetnik SSk Marko Pisani, ki je konferenci – potekala je 9. in 16. maja 2025 v Trstu – predsedoval, ter direktor Slorija Devan Jagodic, ki je zbornik uredil. Pisani je pozdravil tudi v imenu deželnega odbornika, pristojnega za manjšine, Pierpaola Robertija, ki se je moral zaradi drugih obveznosti v zadnjem hipu odpovedati napovedani prisotnosti.

Naj na kratko obnovimo. Deželno konferenco o varstvu slovenske jezikovne manjšine določa zakon št. 26/2007, ki predvideva, da poteka vsakih pet let, in sicer načeloma v prvih 24 mesecih po začetku novega mandata deželne vlade, tako da bi se morebitne smernice, ki bi izšle iz konference, dalo skušati izvesti že v tekočem mandatu. Kot je bilo včeraj mogoče razbrati iz Pisanijevih besed, nekatere stvari so se v letu dni, ki je minilo od lanske konference, premaknile, pri nekaterih pa se stanje dejansko ni spremenilo.