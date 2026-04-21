V Sloveniji zaznali dva potresna sunka

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so v torek ob 2.01 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 3,1. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa en kilometer južno od Kostela.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili prebivalci Kočevja, Črnomlja in okolice, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.

Ob 7.58 pa so seizmografi zabeležili potresni sunek magnitude 3,2 sedem kilometrov zahodno od Mokronoga. Potres so čutili prebivalci osrednje in vzhodne Slovenije