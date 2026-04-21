Torek, 21 april 2026
Potres

V Sloveniji zaznali dva potresna sunka

Potresna sunka, ki nista presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici, so zaznali pri Kostelu in Mokronogu

Spletno uredništvo |
Slovenija |
21. apr. 2026 | 11:26
    V Sloveniji zaznali dva potresna sunka
    Potres pri Mokronogu (ARSO POTRESI)
Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so v torek ob 2.01 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 3,1. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa en kilometer južno od Kostela.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili prebivalci Kočevja, Črnomlja in okolice, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.

Ob 7.58 pa so seizmografi zabeležili potresni sunek magnitude 3,2 sedem kilometrov zahodno od Mokronoga. Potres so čutili prebivalci osrednje in vzhodne Slovenije

