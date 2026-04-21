V Trst se vrača kraljevska tekaška preizkušnja

Po desetih letih premora se v Trst vrača kraljevska tekaška disciplina, in to ob velikem jubileju. Trieste Spring Run ali Bavisella, kot se je nekoč imenoval tekaški praznik, bo letos praznoval 30 let obstoja in poleg polmaratona bo postregel tudi z maratonom. Organizatorji si obetajo rekordno udeležbo, resno mednarodno konkurenco in eno najbolj slikovitih tekaških kulis v Evropi.

Podrobnosti dogodka, ki ga organizirata združenji Trieste Atletica in APD Miramar, so predstavili na včerajšnji novinarski konferenci v Mestni hiši. Maraton, polmaraton in družinski tek bodo na sporedu v nedeljo, 3. maja, praznik pa bo tudi letos združil profesionalne športnike, družine in rekreativne tekače. Na predstavitvi so bili med drugimi prisotni tudi župan Roberto Dipiazza, pristojna za šport v mestni vladi Elisa Lodi in pristojni za Staro pristanišče Everest Bertoli. Ti so poudarili, da so ponosni, da bodo gostili dogodek, ki bo združeval mestne ulice in slikovito obalno cesto. Dogodek ohranja močno povezavo s skupnostjo in vključuje tudi najmlajše, so poudaril in spomnili, da bo 30. aprila na programu tek Trieste Spring Young, na katerem bodo sodelovali učenci številnih šol.

Organizatorji so ponosno poudarili, da bo največja novost letošnje izdaje vrnitev maratona (42 km). Njegova trasa bo znana v prihodnjih dneh, start in cilj pa bosta na Velikem trgu. Na letošnji jubilejni izvedbi bodo sodelovali tudi znani športniki. Start maratona bo simbolično odprl Migidio Bourifa, nekdanji večkratni italijanski prvak in večkratni udeleženec tržaškega maratona. Na njem je leta 2005 tudi zmagal. V polmaratonu bo v vlogi narekovalke tempe nastopila olimpijka Anna Incerti, ki je nastopila na kar treh olimpijskih igrah. Med ambasadorji dogodka bosta tudi mlada talenta italijanske atletike, Alessio Coppola in Leo Domenis. Organizatorji poročajo o več kot 3000 že prijavljenih tekačih, med katerimi je veliko udeležencev iz tujine - od sosednjih držav do bolj oddaljenih, kot so ZDA, Japonska in Avstralija. Iz Avstrije se je na tekaški praznik prijavilo že 400 oseb, iz Slovenije približno sto, skoraj 80 pa iz Nemčije in okrog 60 iz Srbije in Madžarske. Ob jubilejni izvedbi želijo še posebej poudariti vrednote vključevanja, solidarnosti in zdravega načina življenja. Pravijo, da tudi po treh desetletjih ostaja Bavisella simbol povezovanja, gibanja in skupne energije, ki vsako prvo nedeljo v maju oživi Trst. Tekaški praznik, ki ga podpirajo pomembni pokrovitelji, med katerimi je tudi ZKB, bo pospremil tudi spremljevalni program.