Alcaraz premagal Pogačarja

Španec Carlos Alcaraz, Belorusinja Arina Sabalenka in nogometaši PSG v ekipni konkurenci so prejemniki športnih nagrad laureus za leto 2026. Med nominiranci v moški konkurenci je bil tudi letos slovenski kolesar Tadej Pogačar.

Letošnji nagrajenci so nasledili švedskega atleta Armanda Duplantisa, ameriško telovadko Simone Biles in nogometaše madridskega Reala, ki so prestižna priznanja prejeli lani.

Tudi lani je bil, tako kot letos, v ožjem izboru oziroma med nominiranci v moški konkurenci slovenski kolesarski zvezdnik Pogačar, a nagrade ni dobil. Pred njim je bila kot prva Slovenka med nominiranci za to prestižno priznanje smučarka Tina Maze v letih 2014 in 2015.

Nagrade so tretjič podeljevali v Madridu. Poleg treh glavnih nagrad večera so podelili še številne druge; golfist Rory McIlroy je tako dobil priznanje za vrnitev leta, nekdanji nemški nogometaš Toni Kroos priznanje laureus za navdihujočo športno osebnost, Brazilec Gabriel Araujo je dobitnik laureusa za športnike invalide, britanski dirkač formule 1 Lando Norris za preboj leta, mlada športna osebnost leta je postal Barcelonin zvezdnik Lamine Yamal. Med ekstremnimi športniki je nagrada pripadla Američanki Chloe Kim.