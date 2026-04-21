V Gorici odprli Skupnostni zdravstveni dom

Krepitev zdravstvene oskrbe zunaj bolnišnic, zmanjšanje pritiska na urgentne službe in učinkovitejša obravnava kroničnih bolnikov so cilji Skupnostnega zdravstvenega doma (Casa della comunità HUB), ki so ga včeraj slovesno odprli v prenovljeni stavbi nekdanjega oddelka za pljučne bolezni v Ulici Vittorio Veneto v Gorici. Naložbo, vredno približno 47 milijonov evrov - 90 odstotkov sredstev je deželnih, preostanek pa so zagotovili iz Načrta za okrevanje in odpornost - so predstavili ob navzočnosti deželnega odbornika za zdravstvo Riccarda Riccardija, generalnega direktorja zdravstvenega podjetja Asugi Antonia Poggiane, goriškega župana Rodolfa Ziberne in številnih drugih gostov.

Zaživelo je 2. aprila

Novo zdravstveno središče na 12.200 kvadratnih metrih so sicer delno odprli že 2. aprila. V drugem nadstropju na primer že deluje Bolnišnica za skupnostno oskrbo z dvajsetimi ležišči za postakutno oskrbo in z visoko stopnjo zdravstvene oskrbe (SUAP), v celoti pa bo center z Zdravstvenim domom in drugimi storitvami zaživel postopoma in v skladu z določili ministrske uredbe št. 77 iz leta 2022.

Na včerajšnjem odprtju je bil poudarek na multidisciplinarnem pristopu, zdravstveni oskrbi v lokalnem okolju ter pomoči in negi na domu. Na novi lokaciji bodo namreč pod isto streho združeni splošna medicina - tja se bo med drugim preselila tudi ambulanta Asap -, specialistične ambulante (kardiološka, nefrološka, diabetološka in pnevmološka), lekarna in rehabilitacija.

V začetni fazi bo ustanova, kot je pojasnilo vodstvo podjetja Asugi, nudila zdravstveno oskrbo 12 ur na dan vse dni v tednu, osnovno diagnostiko, specialistične preglede s takojšnjim odprtjem kardiološke ambulante, enotno vstopno točko, mesto za odvzem vzorcev za laboratorijske preiskave in oskrbo na domu.

Deželni odbornik Riccardo Riccardi je v odgovoru na očitke skupine protestnikov, da gre le za drago selitev zdravstvenih storitev z ene lokacije na drugo, poudaril, da pri naložbi ni šlo zgolj za nov objekt, ampak za sistemski odgovor na vse večje potrebe po zdravstveni oskrbi v lokalnem okolju. Te po njegovih besedah naraščajo hitreje kot potrebe po bolnišnični oskrbi, zlasti pri obravnavi kroničnih bolezni. Nova ustanova je zato tudi konkreten odgovor na te potrebe, je poudaril.

Med nosilnimi elementi novega modela zdravstvene oskrbe so med včerajšnjo predstavitvijo izpostavili mrežo, ki jo sestavljajo Zdravstveni dom, teritorialni operativni center (COT), Bolnišnica za skupnostno oskrbo, številka 116117 za nenujne zdravstvene primere in integrirana oskrba na domu. Ob tem je Riccardi poudaril, da bo potreben čas, da se bo model v celoti razvil.

Kot je povedal Fabio Verzegnassi, odgovorni za platformo okraja Zgornjega Posočja, sta v pritličju center za naročanje in ambulanta za primarno oskrbo, nekdanja dežurna zdravniška služba, na katero se lahko občani obrnejo po pregled, napotnico ali zaradi katerekoli druge potrebe, ki pa ne sodijo med storitve nujne medicinske pomoči, saj je za hujše primere še vedno pristojna urgenca.

V prvem nadstropju so Zdravstveni dom, različne ambulante, enotna vstopna točka za informacije in usmerjanje pacientov, mesto za odvzem vzorcev in sedež patronažne zdravstvene nege na domu. V drugem nadstropju pa so že omenjena Bolnišnica za skupnostno oskrbo, telovadnica in soba za sprostitev. V tretjem nadstropju je deset ležišč za terminalne bolnike in paliativno oskrbo, uredili pa so še konferenčno sobo, pisarne in lekarno. V četrtem nadstropju bodo v prihodnje odprli še kavarno, pinakoteko in kapelo.

Kot je povedala Tiziana Spessot, direktorica oddelka za zdravstvene poklice, je eden od temeljev nove ureditve navzočnost zdravnikov in zdravstvenih tehnikov 24 ur na dan in sedem dni na teden, občani pa bodo do storitev lahko dostopali neposredno ali po klicu na številko 116117 za nenujne zdravstvene primere.

Celostna oskrba in udobje

Direktor Asugi Antonio Poggiana se je zahvalil Deželi FJK in gradbenemu podjetju, ki je obsežna obnovitvena dela izvedlo v dogovorjenem času; gradbišče so odprli pred dobrima dvema letoma. Direktor oddelka za okrajno zdravstveno oskrbo Giacomo Benedetti je opozoril na staranje prebivalstva in vse večje potrebe po multidisciplinarnem zdravljenju kroničnih bolnikov. Andrea Di Lenarda, direktor oddelka za teritorialno specialistično oskrbo, je poudaril, da bo novi model oskrbe omogočil prehod s »potrošniške medicine« k celostni zdravstveni obravnavi bolnikov, župan Rodolfo Ziberna pa je izpostavil udobje in lepoto novih prostorov ter izrazil zadovoljstvo zaradi postopne revitalizacije območja.