V Slovenijo od 3. junija

Italija naj bi večino omejitev za vstop v državo odpravila s tretjim junijem. Prosto pot v Italijo naj bi od tega dne imeli državljani držav članic Evropske unije ter Švice in Monaka, je zakrožilo včeraj zvečer, ko je vlada sprejemala ukrepe za čas po 18. maju. V ponedeljek se namreč izteče veljava vladne uredbe, ki je postavila pravila za drugo fazo boja proti epidemiji. Vlada je zato morala izdelati nova določila z zajetnimi določili o odpiranju doslej zaprtih trgovin in lokalov. Iz palače Chigi do 23. ure še niso poslali nobenega uradnega sporočila, a že okrog osme zvečer je večina spletnih medijev poročala, da bo v novi uredbi tudi določilo o odprtju meje 3. junija. Državljanom, ki bodo v Italijo prišli iz držav EU, zato ne bo treba več v osamitev. Prosto bo tudi prehajanje med deželami.