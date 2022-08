V slovenski Istri je treba naprej varčevati z vodo

V slovenski Istri še vedno veljajo omejitve in prepovedi uporabe pitne vode, opozarjajo na Rižanskem vodovodu Koper. Čeprav se je raven podtalnice po dežju v tem tednu nekoliko zvišala, se je povečala tudi poraba, so sporočili. Med razlogi so navedli toplejše vreme in konec kolektivnih dopustov v nekaj podjetjih, ki so med večjimi porabniki. Po padavinah se je okrepil pretok Rižane, zato vodovodnemu podjetju zdaj ni treba črpati vode v strugo za zagotovitev ekološko sprejemljivega pretoka.

Iz podtalnice v Rižanski dolini zdaj črpajo 150 litrov na sekundo, v Gabrijelih pa 35 litrov na sekundo. 90 litrov na sekundo dobavlja Kraški vodovod Sežana, 65 pa Istrski vodovod Buzet. Iz reke Unice so v zadnjih dneh vozili v vodarno Cepki po 850 kubičnih metrov surove vode na dan. Poraba se je medtem dvignila na 29.000 kubičnih metrov na dan oziroma 350 litrov na sekundo, so navedli na Rižanskem vodovodu.

Za konec tedna so napovedane manjše plohe, vendar v podjetju ocenjujejo, da to verjetno ne bo bistveno izboljšalo vodnatosti Rižane.