V slovenski Istri z optimizmom v turistično sezono

Dobro obiskani prvomajski prazniki na Obali napovedujejo uspešno poletno sezono. V Izoli beležijo celo več prenočitev kot lani, Koper ohranja lansko raven obiska, v Piranu pa so po rekordnem letu zabeležili rahel upad nočitev. Turistični delavci povsod ostajajo optimistični in pričakujejo dobro zasedenost.

Kot so pojasnili v Turističnem združenju Izola, so bili prvomajski prazniki izjemno dobro obiskani. Zasedenost nastanitvenih zmogljivosti je presegla 80 odstotkov, pri večjih ponudnikih pa je dosegla tudi 90 odstotkov. Približno polovico vseh obiskovalcev so predstavljali domači gostje, med tujci pa je bilo največ Avstrijcev, Italijanov in Nemcev.

Direktor združenja Dean Kocjančič je pojasnil, da so v prvih štirih mesecih leta zabeležili 32.680 prihodov in 96.631 prenočitev, kar je osem odstotkov več prihodov in 10 odstotkov več prenočitev kot v enakem obdobju lani.

V Kopru so med prazniki zabeležili 3611 turistov, kar je primerljivo z lanskim letom. Kot so zapisali v tamkajšnjem turističnem združenju, so gostje ustvarili skupno 7291 nočitev.

V turističnem združenju piranske občine pa so v času prvomajskih počitnic našteli približno 35.000 hotelskih prenočitev, kar je sedem odstotkov manj kot v enakem obdobju lani in devet odstotkov več kot predlanskem obdobju, so sporočili iz združenja.

Skupno je bilo v vseh nastanitvenih kapacitetah ustvarjenih 53.311 prenočitev, od tega je bilo 43 odstotkov domačih gostov. Med tujimi obiskovalci je bilo tudi v piranski občini največ Avstrijcev, Italijanov in Nemcev.

Tudi v Portorožu so pričakovanja za poletje pozitivna in optimistično naravnana, trend rezervacij pa je podoben lanskemu letu.