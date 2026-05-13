Zbirko kratkih zgodb povezuje ljubezen

V Tržaškem knjižnem središču je pretekli četrtek potekala predstavitev proznega prvenca izpod peresa pisateljice in pesnice Barbare Boneta. Na izjemno obiskanem dogodku se je trlo bralcev, željnih zgodb iz domačega okolja, ki jih Sofija na kratko prinaša. Predstavitev knjige je povezovala Martina Kafol, glavna urednica Založništva tržaškega tiska (ZTT), ki je zbirko kratkih zgodb Barbare Boneta izdalo. Za glasbeno točko je s kitaro poskrbel učenec Glasbene matice Aljaž Kalc.

Avtorica Sofije na kratko je občutke po predstavitvi primerjala s tem, da je to biti »kot na ringelšpilu s Sofijo«. In kdo je Sofija, skrito razkrita protagonistka knjige, zbirke kratkih zgodb? »Značajsko je včasih podobna meni, včasih Ajlin (Visentin, ilustratorki knjige in pisateljičini hčerki, op. a.). Včasih pa je čisto samosvoja. Odločila sem se, da bom pisala o svoji vasi. Sofijo doživljam zelo čustveno, ker pač živi in odrašča v mojem rojstnem kraju.«

In kaj, poleg Sofije, povezuje pričujočo zbirko kratkih zgodb? »Ljubezen. Ljubezen v širokem pomenu besede, ne samo do moža, družine in doma. Ampak tudi do dreves (v knjigi jih je več), žive narave ... Svet potrebuje ljubezen, glede na to, v kakšnem vsakdanu živimo,« je pisateljica s sporočilom poguma in ljubezni podprla pot svoje knjige v svet.

Knjigo bodo danes ob 20. uri predstavili v Srenjski hiši v Borštu, v avtoričini rojstni vasi, kjer se tudi dogaja Sofijina zgodba.