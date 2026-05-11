Electrolux: na vidiku nova kriza, odpustili bi 1700 zaposlenih

Kar vodilni kadri švedskega koncerna Electrolux, ki proizvaja belo tehniko, označujejo z besedo »optimizacija organizacijskega in proizvodnega ustroja«, za mnoge zaposlene pomeni – ostati brez službe. Sindikati so bili včeraj obveščeni, Electrolux namerava odpustiti 1700 od skupno 4500 zaposlenih v različnih obratih, tudi v tistem v Porcii v bližini Pordenona.

Zagotovila družbe, da bo vsakršen ukrep, ki vpliva na delovno silo, sprejet v skladu s formalnimi postopki in s konstruktivnimi pogovori z institucijami in sindikati, niso preprečila sindikalne mobilizacije. Sindikati Fiom, Fim in Uilm so proti načrtom družbe, ki so jih označili za nesprejemljive, sklicali osemurno stavko v vseh proizvodnih obratih Electroluxa in italijansko vlado pozvali, naj urgentno skliče omizje, ki naj preuči primer.

Iz ministrstva za podjetništvo in nacionalno proizvodnjo (Mimit), ki ga vodi Adolfo Urso, so včeraj sporočili, da pozorno spremljajo primer in da bodo ostali v stiku tako z vodstvom družbe kot s socialnimi partnerji. Oglasil se je tudi minister za odnose s parlamentom Luca Ciriani, ki prihaja iz Pordenona, in zagotovil, da bo vlada ostala ob strani delavcem iz Porcie.Podrobnejši načrti družbe niso znani, nameravali naj bi povsem zapreti tovarno v kraju Cerreto d’Esi pri Anconi, kjer je zaposlenih kakih 170 ljudi, 40-odstotno zmanjšanje števila zaposlenih pa naj bi zadevalo vse preostale obrate, to so, poleg tistega pri Pordenonu, še tisti v krajih Susegani pri Trevisu, Forli in Solaro pri Milanu. Kaže, da naj bi pri Electroluxu želeli proizvodnjo izdelkov z nižjo dodano vrednostjo prenesti na zunanje izvajalce.

Namere podjetja Electrolux je ostro obsodila poslanka Demokratske stranke Debora Serracchiani, prav tako sta se oglasila Sergio Bini in Alessia Rosolen, ki imata v deželni vladi FJK resor za proizvodne dejavnosti in delo. Odpuščanje zavračata tudi deželna svetnika Furio Honsell (Open FVG) in Nicola Conficoni (DS).