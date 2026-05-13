Avtomobil na Korzu Saba podrl dve osebi

Danes okrog 8. ure je avtomobil na Korzu Saba, ki je vozil proti Trgu Garibaldi podrl dve osebi. Gre za mlad par, dekle je odbilo več metrov stran. Oba sta se poškodovala. Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč so ju na kraju stabilizirali in nato prepeljali v katinarsko bolnišnico. Kaže, da življenje nobenega od dveh ni ogroženo.

Lokalni policisti so Korzo Saba proti Trgu Garibaldi zaprli za promet in vozila iz Korza Italija preusmerjali proti Trgu Goldoni. V mestnem središču Trsta je nastal prometni kolaps.