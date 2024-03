V slovenskih zdraviliščih zadovoljni z obiskom za praznike

Slovenska zdravilišča bodo med letošnjimi velikonočnimi prazniki bolje zasedena kot lani. Kot so za STA povedali v Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč, so nekatera zdravilišča že polno zasedena. Prevladujejo pa gosti iz Slovenije, Italije, Avstrije, Češke in Madžarske. V skupnosti ocenjujejo, da bo letošnja sezona tudi sicer boljša od lanske.

Terme Čatež, kjer so v prvem četrtletju letos zabeležili dobre poslovne rezultate, pričakujejo dobro zasedenost med veliko nočjo. Veseli jih rast števila gostov iz sosednje Hrvaške.

Tudi v Termah Dobrna v času praznikov pričakujejo dobro zasedenost oz. boljšo kot lani. Trenutno se povpraševanje za počitnikovanja še povečuje. Glede na kratkoročnost rezervacij v zadnjem hipu pričakujejo še nadaljnjo rast zasedenosti. Gostje v Terme Dobrna po večini prihajajo iz Slovenije, Italije, Avstrije in Hrvaške.

V zdraviliških centrih Term Krka na Dolenjskem in v Strunjanu bo velikonočni vikend tradicionalno obogaten s pestrim animacijskim dogajanjem, so sporočili.

Hoteli v Termah Šmarješke Toplice, Termah Dolenjske Toplice in obmorskem Talasu Strunjan bodo polno zasedeni. Prevladujejo rezervacije slovenskih gostov, poleg njih pa največ gostov prihaja iz Italije, Avstrije, Hrvaške in Nizozemske.

Thermana Laško bo tudi letos v času praznikov dobro zasedena. Prostih imajo le še nekaj sob, glede na še vedno aktivno povpraševanje za rezervacije v času velikonočnih praznikov pa so prepričani, da bodo v tem terminu povsem zasedeni.

V hotelu Zdravilišče Laško prevladujejo domači gosti, medtem ko v hotelu Thermana Park prevladujejo tuji. Slednji prihajajo večinoma iz Italije, sicer pa opažajo, da tujci prihajajo tudi iz Avstrije in vzhodnih trgov. Poleg termalnih, wellness, kulinaričnih in številnih outdoor aktivnosti goste v velikonočnem terminu, ko prednjačijo družine, pričakuje animacija, namenjena celotnim družinam.

Z zasedenostjo med velikonočnimi prazniki so v Termah Olimia zelo zadovoljni. Na podaljšan praznični vikend so namreč njihove kapacitete polno zasedene. Približno tretjina je gostov iz Slovenije, tretjina pa je italijanskih gostov, ki jim sledijo gosti iz Hrvaške in Avstrije.

»V tednu po veliki noči je za naše goste na voljo le še nekaj prostih sob, a tudi v tem terminu zaradi velikonočnih počitnic na Hrvaškem pričakujemo, da se bo zasedenost naših kapacitet povečala predvsem na račun hrvaških gostov,» navajajo v Term Olimia.

V času velikonočnih praznikov so v Termah Portorož že vse namestitvene kapacitete zapolnjene. Največji delež rezervacij med velikonočnimi prazniki beležijo iz Italije in Avstrije, sledijo rezervacije iz Slovaške. V povprečju bodo tuji gostje ostali tri noči.

Odprtih bo pet hotelov. Lani so imeli v Termah Portorož odprt tudi Hotel Riviera, zato so posledično lahko oddali več sob. Hotel bo zaprt do junija zaradi prenove.

V času velikonočnih praznikov je zasedenost kapacitet v termah in zdravilišču Sava Hotels & Resorts - Terme 3000 - Moravske Toplice, Terme Ptuj, Zdravilišče Radenci podobna kot lani. V Termah 3000 Moravske Toplice bodo gostili 15 odstotkov slovenskih gostov, med tujimi gosti pa bo največ gostov iz Češke, Avstrije in Nemčije.

V Zdravilišču Radenci bo 32 odstotkov domačih gostov, med tujimi pa bo največ Avstrijcev in Čehov. Terme Ptuj bodo gostile tri odstotke gostov iz Slovenije, med tujimi gosti pa bo največ gostov iz Avstrije, Hrvaške, Italije in Madžarske.

Namestitvene enote v Termah Zreče bodo v času velikonočnih praznikov zasedene 70-odstotno, kar je 16 odstotkov več kot v enakem obdobju lani, so pojasnili. V tem času bodo gostili največ domačih gostov, sledijo pa jim gostje iz Nemčije, Hrvaške, Avstrije in Italije.