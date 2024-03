V sobotnem neurju strela poškodovala Prešernov gaj

Neurje, ki je v soboto prizadelo Slovenijo, je težave povzročalo tudi v Kranju. Kot so danes sporočili z Mestne občine Kranj, je strela udarila v eno izmed dreves v Prešernovem gaju, močan udar strele pa je poškodoval tudi vhod v park. Poškodovan je en izmed stebrov, odpadla so tudi železna vrata.

Kot so zagotovili v mestni upravi, bo občina še danes poskrbela za zaščito poškodovanega drevesa, v najkrajšem možnem času pa bo popravljen tudi vhod v spominski park. Prešernov gaj je bil že leta 1990 z odlokom razglašen in zavarovan kot kulturni in zgodovinski spomenik. Znan je predvsem kot kraj, kjer sta pokopana pesnika France Prešeren in Simon Jenko.