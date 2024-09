V sobotni nesreči pri Kubedu umrla 55-letnik in 67-letnica iz Bielle

V soboto popoldne se je pri Kubedu pripetila huda prometna nesreča, v kateri sta umrli dve osebi, dve sta se hudo poškodovali in dve lažje. Na mestu je izgubil življenje 55-letni italijanski državljan, 67-letna sopotnica, prav tako italijanska državljanka, pa je za posledicami nesreče umrla danes zjutraj v bolnišnici. Oba sta živela v Gaglianicu v pokrajini Biella v Piemontu.

Koprski policisti so v soboto okrog 17.30 posredovali na cesti med Rižano in Kubedom, kjer so bili v nesreči udeleženi trije avtomobili. Ugotovili so, da je nesrečo povzročil 19-letni voznik začetnik iz okolice Pirana, ki je vozil osebni avtomobil Audi S3 iz smeri Kubeda proti Rižani. V rahlem desnem ovinku, kjer vozišče poteka rahlo navzdol, ni prilagodil hitrosti, pri čemer je trčil v obcestni robnik in nato drsel po varnostni ograji ob desnem robu vozišča, od koder ga je odbilo v levo na nasprotno smerno vozišče. Trčil je v avtomobil citroen C1, ki ga je pravilno iz nasprotne smeri peljal 55-letni italijanski državljan. Po trčenju je osebni avtomobil Audi S3 obrnilo okoli osi in mu je odtrgalo motor, avtomobil pa je odletel v zrak in padel na sprednji del avtomobila suzuki vitara. ki ga je pravilno iz smeri Rižane proti Kubedu pripeljal 60-letni moški iz okolice Kopra. Audi je izgubil še sprednji del vozila z osjo, ki je ostal na sredini vozišča, ostale razbitine pa je razneslo na travnato površino.

Na travnato površino je odbilo tudi citroen C1, kjer je pristal na kolesih, obrnjen pravokotno na vozišče. Sprednji del vozila je zagorel. Ogenj so pogasili gasilci PGB Koper in policist PPP Koper. Voznik osebnega avtomobila citroen C1 je zaradi poškodb umrl na kraju, njegova sopotnica, stara 67 let, je bila hudo poškodovana in so jo prepeljali v bolnišnico. Danes pa je, kot povedano, žal prispela žalostna vest, da je podlegla poškodbam.

V nesreči sta se huje poškodovali tudi 19-letna sopotnica povzročitelja nesreče in sopotnica v avtomobilu suzuki vitara. Lažje pa sta se poškodovala 19-letni povzročitelj nesreče in 60-letni voznik avtomobila suzuki vitara. Vse so prepeljali v SB Izola. Cesta je bila za promet zaprta do 22.06 ure. Zoper 19-letnega povzročitelja bodo policisti podali kazensko ovadbo.