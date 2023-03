V Špetru se je hudo opekla 70-letna ženska

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so posredovali v Špetru, kjer se je hudo opekla 70-letna ženska. Podrobnejše okoliščine dogodka niso znane. Zdravstveno osebje, ki je prispelo z reševalnim vozilom, jo je na kraju oskrbelo, priletel je nato reševalni helikopter, s katerim so jo prepeljali v veronsko bolnišnico, kamor so jo sprejeli v specializirani oddelek za opekline z rdečo triažno kodo. Zdravniki so ugotovili, da je utrpela opekline druge in tretje stopnje na obrazu, rokah in prsnem košu. Vzroke nesreče preiskujejo karabinjerji.