Neznanci so ponoči v centru Sežane vlomili v deset parkiranih vozil. Štiri so bila parkirana v garažni hiši stanovanjskega bloka, ostala pa na odprtem parkirišču. Za zdaj je znano, da so iz enega osebnega avtomobila ukradli denarnico z dokumenti in bančnimi karticami, ki je bila na vidnem mestu, iz kombija sončna očala, nekaj gotovine in druge predmete. Policisti intenzivno zbirajo obvestila o dogajanju in opravljajo ogled kraja.