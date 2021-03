Policisti so sinoči ob 22.40 prihiteli v samski dom v Postojni, kjer je prišlo do nenavadnega oboroženega ropa z eksotičnim orožjem. Zamaskiran moški je z nunčaki - orožjem sestavljenim iz dveh palic povezanih s kratko verigo ali vrvjo, in katano - dolgo sabljo, ki izvira iz Japonske, vdrl v sobo oškodovanca in mu vzel denar. S sostanovalcem sta ga skušala zadržati, vendar je zagrozil s katano, zatem pa pobegnil. Policisti intenzivno zbirajo informacije.