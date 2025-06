V starem mestnem jedru Kopra ob koncih tedna omejen promet

Mestna občina Koper želi tudi to poletje omiliti pritisk tranzitnega prometa v starem mestnem jedru. Od sobote zjutraj bo ob koncih tedna s potopnim valjem omejevala promet na delu Pristaniške ulice, so sporočili iz občine. Zlorabe bo po njihovih navedbah onemogočil nadgrajen sistem avtomatske prepoznave registrskih tablic.

Zapora Pristaniške ulice od križišča s Piransko cesto do priključka ulice Belveder na Ukmarjevem trgu bo veljala ob petkih med 20. in 23. uro ter ob sobotah in nedeljah med 9. in 23. uro.

Prehod bo dovoljen samo vozilom stanovalcev mestnega jedra z dovolilnicami in intervencijskim vozilom ter gostom Hotela Koper, a le za čas odložitve prtljage, so napovedali na koprski občini.