V strateškem turističnem načrtu preusmeritev pozornosti na obiskovalca

Vse večjo turistično atraktivnost Furlanije - Julijske krajine potrjujejo podatki: v lanskem letu je deželo obiskalo 11 milijonov ljudi, 6 % več kot leta 2024. K temu so v veliki meri pripomogli tuji turisti, ki predstavljajo 60-odstotni delež vseh. Če pa časovni razpon razširimo na daljše obdobje, je bil od leta 2019 do lanskega porast deželnega turizma kar 20-odstoten. Zaradi tega sta Sergio Emidio Bini, ki je v deželni vladi pristojen za turizem, in predsednik deželne vlade Massimiliano Fedriga prepričana, da se je krepitev promocije, pa tudi turističnih zmogljivosti v deželi, izkazala za zmagovito in torej velja v tej smeri tudi nadaljevati. In to s skrbno načrtovano strategijo.

Dežela ali bolje njen zavod za turistično promocijo Promoturismo FVG je oblikovanje in uresničitev strateškega turističnega načrta za obdobje 2026–2028 zaupala podjetjem za svetovanje I Mille in Aigo, ki sta si tako zagotovili posel v višini dobrega milijona evrov. Kot sta v nadaljevanju pojasnila Paolo Pascolo (I Mille) in Alessandra Bitetti (Aigo), so strategijo oblikovali z analizo trendov, a tudi podatkov in značilnosti obiskovalcev, ki za obisk izberejo FJK. Vodilna smernica danes predstavljene strategije je ta, da je treba pozornost preusmeriti z ozemlja na obiskovalca. Pri tem je ključno, da so različne ravni – od infrastrukture mimo storitev pa vse do promocije in komunikacijskih prijemov – med seboj povezane in z istim ciljem.