V streljanju v Ljubljani umrli dve osebi

Na območju Most v Ljubljani, natančneje v Fužinah, je danes pred 15. uro prišlo do streljanja, v katerem sta umrli dve osebi, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana. Storilec je s kraja dogodka pobegnil. Policija pa je sporočila, da so pozneje našli mrtvega moškega, za katerega domnevajo, da je bil strelec.

Kot so navedli policisti, sta po doslej znanih podatkih dve osebi na kraju zaradi hudih poškodb s strelnim orožjem umrli. Policisti so kraj, gre za območje okoli znanega bara v Fužinah, zavarovali, območje je obdano s policijskim trakom.

Očividci so povedali, da naj bi žrtvi bili gosta v lokalu, ko je k njima pristopil storilec. Umaknili so se s terase na otroško igrišče lokala, kjer naj bi strelec izvlekel pištolo in ju ustrelil. Po pripovedovanju domačinov, ki so žrtvi poznali, bi lahko med njimi šlo za dolžniški spor. Policija doslej motiva za dejanje še ni razkrila.

Storilec je s kraja zbežal. Policija pa je naknadno sporočila, da so v širši okolici kraja odkrili mrtvega moškega, za katerega po doslej znanih informacijah domnevajo, da bi lahko bil storilec kaznivega dejanja. »Zbiranje obvestil in ugotavljanje vseh okoliščin še poteka, zato vam več informacij še ne moremo posredovati,» so navedli na Policijski upravi (PU) Ljubljana.

Po neuradnih informacijah naj bi storilec pobegnil z avtomobilom in naj bi imel po pobegu pri sebi še vedno orožje, pa tudi ročno bombo. Na območju Polja je avto ustavil, iz njega izstopil in si nato sodil sam. Policija za zdaj teh informacij ni potrdila.

Občane policija prosi, da upoštevajo navodila policistov in z zadrževanjem na kraju dogodka ne ovirajo dela intervencijskih služb. Ko bo znanih več informacij, bodo javnost o tem obvestili, so dodali na PU Ljubljana.