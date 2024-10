Iz nosne votline z endoskopsko metodo odstranili tumor

V katinarski otorinolaringološki kliniki so pred enim letom izvedli zahteven kirurški poseg transnazalne odstranitve maligne rakave mase. Dvanajst mesecev po posegu je pacient zdrav in tumor se ni več pojavil.

Oktobra 2023 je 30-letnik težko dihal iz nosnic in je zato odšel na pregled k otorinolaringologu v omenjeno kliniko katinarske bolnišnice. Po endoskopskem pregledu so ugotovili, da se v nosni votlini skriva večji tumor, ki pritiska na trdo nebo. Histološka analiza je pokazala, da gre za maligno obliko tumorja iz družine hondrosarkomov. Masa je bila velika šest centimetrov in je zasedala nosno votlino. Operacijo je izvedel kirurg otorinolaringolog Giancarlo Tirelli s svojo ekipo, ki je z endoskopijo skozi nos odstranil maso. Potrebna je bila posebna spretnost, saj je kirurg posegel blizu očesnih živcev in možganov. Obenem se je izognil rezanju kože na obrazu, kar pomeni, da pacient nima brazgotin. Z endoskopskim posegom so njegovo bivanje v bolnici omejili na osem dni.

Eno leto po zapletenem kirurškem posegu in končani terapiji so ponovno izvedli preiskave, iz katerih izhaja, da tumorja ni več. Pacient diha iz nosu brez težav in kakovost njegovega življenja je dobra.