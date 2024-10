Trst med desetimi najbolj trendnimi destinacijami na svetu

Portal za turistične storitve Booking je objavil seznam krajev, za katere predvideva, da bodo v letu 2025 najbolj obiskani. Med desetimi najbolj trendnimi turističnimi destinacijami na svetu se je znašel tudi Trst. Raziskava portala Booking je razkrila, da se je iskanje nastanitve v Trstu v primerjavi z letom 2023 povečalo za kar 349 odstotkov.

Trst bi obiskali iz bližnjih pa tudi iz bolj oddaljenih krajev. Nastanitev v Trstu je poiskalo 156 odstotkov Avstrijcev več kot lani, v Nemčiji je zanimanje za obisk mesta naraslo za 144 odstotkov. Trst so v iskalni vrstici Bookinga še največ krat vtipkali v Srbiji (+1630%), na Hrvaškem (+1313%) in v Avstraliji (+598%).

Po podatkih, ki jih je objavil spletni turistični portal, največ ljudi v Trstu načrtuje skupinsko pustolovščino (letos +404%), nastanitev tu poišče tudi vse več parov (+399%) in družin (+269%). Najpogosteje obiskovalci Trsta rezervirajo hotelsko sobo, na drugem mestu so apartmaji in hotelski apartmaji. Na lestvici desetih najbolj priljubljenih destinacij za prihodnje leto so se s Trstom znašla mesta z vsega sveta: Kitajske, Brazilije, Norveške, Čileja, Japonske in drugih krajev.

»Raziskava portala Booking kaže na rezultate dela vseh javnih in zasebnih subjektov, ki so se v zadnjih letih trudili za povečanje privlačnosti Trsta in celotne Dežele FJK,« je podatke komentiral deželni predsednik Massimiliano Fedriga.