V strmoglavljenju manjšega letala umrla ena oseba in ena poškodovana

V strmoglavljenju ultralahkega letala je danes zjutraj na gozdnatem območju v kraju Prati di Loreto, v občini Codroipo, izgubil življenje potnik, pilot pa je bil huje poškodovan. Letalo, ki je vzletelo z bližnjega zasebnega letališča, je ob padcu zagorelo. Na kraju so bili gasilci iz Codroipa in Vidma ter reševalci službe 118. Za 40-letnega potnika žal ni bilo več pomoči, 62-letni pilot iz Porcie, ki se je sam uspel izvleči iz razbitin, pa je bil v nesreči huje poškodovan in so ga s helikopterjem prepeljali v videmsko bolnišnico, kjer so si zdravniki zanj pridržali prognozo. Gasilci še odpravljajo posledice nesreče, pogasili pa so tudi požar, ki se je začel širiti na gozdnato površino, karabinjerji preiskujejo vzroke strmoglavljenja.