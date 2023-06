V tovarni umrl delavec

V tovarni lesnih izdelkov Fantoni v Osoppu se je danes popoldne smrtno ponesrečil delavec zunanjega izvajalca. Iz še nepojasnjenih vzrokov je padel z višine, pri čemer se je huje poškodoval. Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, ki so prišli na kraj, potem ko so njegovi kolegi poklicali na interventno telefonsko številko 112, so ga dalj časa oživljali, toda njihov trud je bil žal zaman. Poškodbe so bile prehude in za delavca ni bilo več pomoči. Na kraju so bili tudi gasilci in varnostni organi, ki preiskujejo vzroke nesreče.