Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores in gasilci so malo pred 14. uro posredovali na deželni cesti št. 252, t.i. »napoleonski cesti«, v občini Talmassons na Videmskem, kjer sta bila v trčenje vpletena avtomobil in smetarski tovornjak. Dve ženski sta bili poškodovani. Reševalci, ki so prispeli z reševalnim vozilom, so jima na kraju nudili prvo pomoč, nato je priletel še reševalni helikopter, s katerim so eno od dveh prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so jo sprejeli z rumeno triažno kodo. Drugo so v isto bolnišnico, kamor so jo sprejeli z lažjimi poškodbami, prepeljali z reševalnim vozilom.

Gasilci so bili na kraju nesreče v pomoč zdravstvenemu osebju pri oskrbi obeh poškodovanih. Zavarovali so tudi kraj nesreče in so odpravili njene posledice. Karabinjerji, ki so bili na kraju, preiskujejo vzroke nesreče.