Z ronškega letališča tudi v Rotterdam

Z ronškega letališča bo možno poleteti tudi v Rotterdam, ki je med drugim oddaljen le 45 minut vožnje z vlakom od Amsterdama. Nova povezava, za katero bo poskrbela nizozemska letalska družba Transavia, bo stekla 1. aprila 2025. Iz Ronk v Rotterdam in obratno bodo letala omenjenega prevoznika poletela trikrat tedensko, in sicer ob torkih, petkih in sobotah (julija in avgusta namesto ob sobotah ob nedeljah). Družba Transavia bo peti letalski prevoznik, ki bo obratoval na ronškem letališču.

Vozovnice si bo moč zagotoviti že od srede, 16. oktobra, na spletni strani družbe Transavia in na spletni aplikaciji omenjene družbe.