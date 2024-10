Steklo brezmejni simbol trajnosti

Podjetje Isontina Ambiente, ki skrbi med drugim za ravnanje z odpadki na območju 25 goriških občin in treh tržaških, v enem letu zbere približno 6200 ton stekla, ki ga po reciklaži znova uporabijo za izdelavo steklenic, posod in drugih predmetov. S tem pa preko konzorcija Coreve, ki je pristojno za recikliranje steklenih odpadkov, pridobi okrog 420 tisoč evrov letno, kar omogoča zmanjšanje občinskih stroškov za ravnanje z odpadki.

»Več recikliranja pomeni manj stroškov za občane, ki steklo bolj kot druge materiale zavestno in pravilno ločujejo,« je bilo slišati v vili Ritter na včerajšnji predstavitvi projekta GO! 2025 - Steklo brezmejna kultura, s katerim se je podjetje Isontina Ambiente uspešno prijavilo na razpisu konzorcija Coreve in združenja občin Anci ter si na tak način zagotovilo sredstva za nakup novih zabojnikov za ločeno zbiranje stekla. Projekt predvideva tudi kampanjo ozaveščanja o pomenu reciklaže, ki jo bodo razvili z oglaševanjem, videoposnetki, obiskovanjem šol in več drugih dogodkov.

Projekt vreden 210.000 evrov

V Kulturnem domu v Gorici je 26. novembra predviden tudi skupni nastop dijakov nekaterih slovenskih in italijanskih šol, ki bodo predstavili rap pesem o ločenem zbiranju odpadkov. Tudi goriško prevozno podjetje APT je pristopilo k projektu, in sicer z večjezičnim oglaševanjem na treh vozilih. Oglaševalno sporočilo bo skupaj z avtobusi »krožilo« v italijanščini, slovenščini in furlanščini.

»Steklo vsi prepoznajo in v glavnem vedo, kako ga pravilno ločujemo od drugih odpadkov, zato smo ga izbrali kot simbol kulture za našo kampanjo in za naš projekt, katerega cilj je predvsem okoljsko ozaveščanje,« je povedal generalni direktor podjetja Isontina Ambiente Giuliano Sponton. Dodal je še, da je projekt vreden 210 tisoč evrov in da okrog 70 odstotkov vseh stroškov krijejo z nepovratnimi sredstvi. Predstavitve v vili Ritter so se poleg njega udeležili tudi izvršni direktor podjetja Giulio Tavella, predsednica goriškega podjetja APT Caterina Belletti in goriški občinski odbornik Francesco Del Sordi.

Postavljajo še pet zabojnikov

»Ločeno zbiranje stekla pripomore k povečanju reciklaže do 10, tudi do 20 odstotkov. Tako se je zgodilo, ko smo prvič namestili zabojnike za steklo in z novimi seveda ne bomo pripomogli k povečanju reciklaže, mestu pa dajemo lepši videz in se tako približujemo tudi ciljem projekta GO! 2025,« je dejal Del Sordi.

V Gorici so že postavili skoraj vse nove zabojnike za ločeno zbiranje stekla, namestili jih bodo še pet. Starejše, plastične, so nadomestili z železnimi z okrepljenim dnom, ki naj bi preprečeval izlivanje tekočin in umazanije na cesto. Novi zabojniki pa so tudi invalidnim osebam prijaznejši, saj imajo dodatno in nižjo odprtino za lažjo oddajo steklenih odpadkov, so še poudarili na predstavitvi projekta Steklo brezmejna kultura.

Kaj pa bomo lahko vanje metali in česa ne? Čeprav pri ločevanju stekla pri podjetju Isontina Ambiente opažajo veliko manj napak, kot jih je, denimo, pri ločevanju plastike - v zabojnikih za steklene odpadke se znajdeta le dva odstotka drugega materiala -, je vredno opozoriti, da nekaterih steklenih izdelkov v te zabojnike ne smemo metati, je bilo še slišati na predstavitvi. Tako na primer vanje ne sodijo žarnice, keramika, očala, steklena okna in vrata. Zabojniki pa so primerni za stekleno embalažo in torej za steklenice, posode, kozmetične stekleničke ... Paziti moramo tudi, da vanje ne mečemo ob steklenicah tudi pokrove, so opozorili pri podjetju Isontina Ambiente.

»Napake pri reciklaži stanejo in tako seveda udi napake pri reciklaži stekla, saj izdelke, ki se napačno znajdejo v zabojnikih za steklo, pošljejo v tržaško sežigalnico oziroma jih je treba kako drugače uničiti. Za vsako tono odvrženega stekla tako izgubimo 149 evrov, medtem ko za vsako tono recikliranega stekla pridobimo 70 do 80 evrov,« je Sponton pojasnil, kako je pravilno zbiranje odpadkov tako za okolje kot za naše žepe varčno.