V kraju San Vito al Tagliamento sta danes zjutraj okrog 7. ure silovito trčila dva avtomobila, pri čemer je enega odbilo s ceste in je obtičal nad jarkom. Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so dve osebi prepeljali v bolnišnico. Nastala je tudi velika gmotna škoda. Cesta je bila več časa zaprta za promet. Na kraju so bili tudi gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in so odpravili njene posledice in karabinjerji iz kraja Fiume Veneto, ki preiskujejo njene vzroke.