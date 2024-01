V trčenju na avtocesti A4 umrli dve osebi, dve poškodovani

Na kraj so z reševalnima voziloma iz Palmanove in San Giorgia ter z zdravniškim avtomobilom prispeli reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores in je priletel reševalni helikopter.

V trčenju dveh kombijev na avtocesti A4 med vozliščem pri Palmanovi in San Giorgiom, do katerega je prišlo malo po polnoči, sta umrli dve osebi, dve pa sta bili poškodovani. Nesreča se je pripetila na štiripasovnem odseku malo po razcepu z avtocesto A23 pred počivališčem pri Gonarsu. Kot kaže, je prvi od dveh udeleženih kombijev trčil v sredinsko varnostno ograjo in se nato ustavil na desnem voznem pasu, pri čemer sta osebi, ki sta bili v njem, izstopili. Ravno v tistem trenutku je prispel drugi kombi, ki je trčil v ustavljeno vozilo in ju oplazil.

Zdravstveno osebje kljub vsem prizadevanjem dvema osebama ni moglo več pomagati, njune poškodbe so bile prehude in sta umrli na kraju nesreče. Tretjo udeleženo osebo so prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so jo sprejeli z rumeno triažno kodo, četrto, ki je bila lažje poškodovana, pa v bolnišnico v Palmanovi, kamor so jo sprejeli z zeleno triažno kodo. Na kraju so bili gasilci, ki so zavarovali območje nesreče in udeleženi vozili ter odpravili posledice nesreče, policisti, ki preiskujejo njene vzroke in osebje družbe Autovie Alto Adriatico. Kljub nesreči ni bilo prometnih zastojev.