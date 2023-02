Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so ob 14. uri posredovali v Pordenonu, kjer je bil v trčenju s kombijem hudo poškodovan kolesar. Padel je in obležal na cestišču. Reševalci, ki so prispeli z reševalnim vozilom in zdravniškim avtomobilom, so mu nudili najnujnejšo zdravstveno oskrbo, nato so ga prepeljali v pordenonsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rdečo triažno kodo.