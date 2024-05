V trčenju v predoru Dekani umrla ena oseba

Koprske policiste so ob 9.03 obvestili o hujši prometni nesreči v predoru Dekani, v smeri Ljubljani. Po prvih informacijah sta bili udeleženi dve vozili, ena oseba je umrla. Na kraju so reševalci, gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in odpravljajo posledice ter policisti, ki preiskujejo njene vzroke. Predor je zaprt, obvoz je urejen po regionalni cesti.

Primorska avtocesta je zaprta med razcepom Srmin in priključkom Črni Kal proti Ljubljani. Zapora bo predvidoma trajala več ur, obvoz za vsa vozila je možen po vzporedni cesti med Srminom in Črnim Kalom, sporoča prometno informacijski center za državne ceste.