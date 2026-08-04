Kopalcem v prvi polovici poletja izdali 13 glob

V Barkovljah je napočil čas obračunov. Polovica poletja oziroma obdobja, med katerim lokalni policisti izvajajo poostren nadzor med kopalci in drugimi obiskovalci riviere, je mimo. Ob tej priložnosti so včeraj pri barkovljanskem vodometu v borovem gozdiču predstavili podatke dosedanjega delovanja dveh oddelkov tržaške lokalne policije, ki sta vseskozi, sedem dni na sedem, skrbela za red in potrebe občanov ter za prometno varnost.

Največ dela so imeli redarji pri zagotavljanju prometne varnosti in spoštovanja cestnoprometnega zakonika. Od 16. junija do 2. avgusta so zabeležili 270 primerov nevarnega ravnanja voznikov, in sicer 78 pri izsiljevanju prednosti pešcem, 30 tranzitov vozil, težjih od 3,5 tone skozi Barkovlje, 13 primerov v zvezi z mikromobilnostjo in 11 nevarnih manevrov. V dveh primerih so vozniku prepovedali vožnjo oziroma zasegli vozilo, zasegli so tudi tri vozniška dovoljenja. Našteli so kar 552 prekrškov pri parkiranju in skupno 19 prometnih nesreč (v sedmih primerih so bile poškodovane osebe), pregledali so 99 vozil. Na barkovljanski obali so izvedli 17 kontrol za zagotavljanje reda in izdali 13 glob, med drugim zaradi prepovedanega kampiranja, bivakiranja, uriniranja na javnem mestu in prekomerne pijanosti. Oglobili so tudi lastnike psov, ki niso imeli živali na povodcu, in uličnega prodajalca brez ustreznega dovoljenja. Preprečili so pet primerov kraje in šestkrat zasegli prepovedane droge. Med drugim so obravnavali pet kaznivih dejanj.