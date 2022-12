V Trstu se ne živi tako dobro kot pred letom dni

Eno leto po slavju je glavno mesto FJK doletela hladna prha. V Trstu se namreč ne živi več tako dobro kot pred letom dni, kakovost življenja je slabša tudi v Vidmu in Pordenonu, nekoliko boljše pa je bivanje v Gorici. Letošnja objava lestvice o kakovosti življenja v Italiji, ki jo pripravlja gospodarski dnevnik Il Sole 24 ore, je presenetila marsikaterega mestnega upravitelja - v deželi FJK žal večinoma negativno.

V raziskavi so analitiki že triintrideseto leto zapored s pomočjo 90 kazalnikov proučili šest ključnih področij, tj. bogastvo in potrošnjo, posel in službo, okolje in storitve, demografijo in zdravje, pravico in varnost ter kulturo in prosti čas. Trst je z lanskega prvega mesta zdrsnil na sedmo, furlanska prestolnica je izgubila tri mesta in je zdaj na dvanajstem, za kar 19 mest je nazadoval Pordenon, ki zdaj zaseda 26. mesto, devetnajsta pa je Gorica, ki ji je uspelo nadoknaditi štiri mesta, najbrž po zaslugi naslova evropske prestolnice kulture leta 2025.

Najboljše se živi v Bologni, Bocnu in Firencah, na splošno pa v pokrajinah na severu države. Rim je zasedel 31. mesto (izgubil jih je kar 18), najbolj zahtevno pa je življenje v Crotoneju v Kalabriji.