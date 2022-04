V Ukrajini evakuirali skoraj 5000 civilistov

Skoraj 5000 civilistov je v sredo uspelo pobegniti z območij v Ukrajini, ki so bila še posebej ogrožena zaradi spopadov, je sporočila ukrajinska vlada. Podpredsednica vlade Irina Vereščuk je danes dejala, da upajo na nadaljevanje evakuacij prek desetih humanitarnih koridorjev. Vereščukova je dodala, da bodo morali prebivalci oblegano pristaniško mesto Mariupol zapustiti z lastnimi vozili, saj da drugih možnosti prevoza niso uspeli zagotoviti. Avtobusi naj bi danes vozili iz mest Berdjansk in Melitopol, pet evakuacijskih poti naj bi vzpostavili tudi iz regije Lugansk.

Medtem so ukrajinske oblasti ob pomoči Rdečega križa v sredo uspele evakuirati skoraj 5000 prebivalcev ogroženih območij v Ukrajini. Več kot 1100 ljudi naj bi z osebnimi avtomobili zapustilo Mariupol v smeri Zaporožja, je v sredo zvečer dejala Vereščukova.

Ob spremstvu Mednarodnega odbora Rdečega križa (ICRC) je v Zaporožje prispelo sedem avtobusov in vsaj 40 osebnih avtomobilov, ki so prevažali civiliste z območij, ki jih je zasedla Rusija.

Iz drugih mest je v Zaporožje pribežalo približno 2500 ljudi. Tudi v vzhodni ukrajinski regiji Lugansk so evakuirali več kot 1200 prebivalcev. Evakuacijske poti se sicer vzpostavljajo vsak dan znova, Rusija in Ukrajina pa druga drugo obtožujeta za sabotiranje evakuacij.

Jutri (petek) naj bi se v Kijevu srečala predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Njen obisk so v Bruslju napovedali že v torek, z njo naj bi v Kijev odpotoval tudi visoki predstavnik za skupno zunanjo in varnostno politiko EU Josep Borrell.