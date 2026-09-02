V Venetu sprejeli zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja

Veneto je – po Toskani, Sardiniji in Emiliji - Romanji – četrta dežela v Italiji, ki je sprejela zakon za ureditev postopka pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. To pravico je ustavno sodišče priznalo leta 2019, ko je v primeru DJ Fabo-Cappato sklenilo, da pomoč pri samomoru ni kazniva, če gre za neozdravljivega pacienta, če je njegovo fizično ali psihično trpljenje neznosno, če je za preživetje odvisen od zdravstvene pomoči in če oseba, ki za tako pomoč zaprosi, odloča svobodno in v popolni prištevnosti.

Sosednja dežela je prva dežela v Italiji z desnosredinskim vodstvom, ki je sprejela tak zakon. Dežele področje samomora z zdravniško pomočjo urejajo z svojimi zakoni, ker italijanski parlament tega ni storil v sedmih letih, ki so minila od omenjene prelomne razsodbe, kljub temu, da je ustavno sodišče od takrat zakonodajno oblast že trikrat pozvalo, naj z zakonom uredi postopek pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.

Deželni zakon je bil v Venetu sprejet z glasovi dela vladajoče desnosredinske koalicije, v kateri je predlog zakona na podlagi ljudske iniciative, za katero so zbrali več kot 9000 podpisov, podpirala zlasti Liga, največja koalicijska stranka – drugi del je glasoval proti (Bratje Italije) ali se vzdržal – in z glasovi opozicijskih strank. Glasov za je bilo 32, proti 14, vzdržanih pa 5.

Za deželni svet Veneta je bil to drugi poskus regulacije pomoči pri prostovoljnem končanju življenja: leta 2024 je prvi poskus spodletel za en sam glas.