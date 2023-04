V Veroni se začenja prestižni mednarodni vinski sejem Vinitaly

Na sejmišču v Veroni se bo v nedeljo, 2. aprila, začel prestižni mednarodni vinski sejem Vinitaly 2023, ki bo trajal do vključno srede, 5. aprila. Letos stopa že v 55. sezono. Na ogromnem razstavišču, ki obsega več kot stotisoč kvadratnih metrov, bo svoje produkte predstavljalo več kot 4.000 razstavljalcev iz Italije in iz več kot 30 držav. Med njimi bodo tudi vinarji iz Furlanije - Julijske krajine, vključno z nekaterimi slovenskimi kletmi s Tržaškega in Goriškega. Na voljo bo tudi bogat spored dogodkov.

Vstopnico si je mogoče zagotoviti le na spletu, za enodnevni obisk je treba odšteti 120,00 € + 6 € pristojbin, za celotno prireditev pa 260,00 € +13 € pristojbin.