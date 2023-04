V Vidmu potreben drugi krog

Istočasno z deželnimi volitvami so v nekaterih občinah na Videmskem potekale tudi lokalne volitve.

Na občinskih volitvah v Vidmu so bili županski kandidati štirje, in sicer sedanji desnosredinski župan Pietro Fontanini, kandidat leve sredine in tretjega pola, bivši rektor Univerze v Vidmu Alberto Felice De Toni, kandidat Gibanja 5 zvezd Ivano Marchiol in Stefano Salmè. V Vidmu bo potreben krog. Vanj sta se uvrstila desnoskredinski kandidat Pietro Fontanini, ki je prejel 46,25 odstotka glasov, levosredinski kandidat Alberto Felice De Toni pa 39,7 odstotka. Ivano Marchiol je prejel 9,24 odstotka, Stefano Salmè pa 4,81 odstotka.

Novega župana so dobili v Fojdi, saj se je Claudio Zani po desetih letih vodenja lokalne uprave odlocil za kandidaturo za deželnega svetnika na listi Demokratske stranke (preboj v deželni svet pa mu, kot kaže, ni uspel). V Fojdi sta se tako spopadla 46-letna Carla Fioritto, ki je bila v zadnjem mandatu odbornica, ter 48-letni Luca Balloch, kandidat lokalne desne sredine. Slavil je Balloch. Fioritto, ki sta jo podprli občanski listi Intesa in Faedis futura, je prejela 41,29 odstotka glasov (664). Luca Balloch, ki sta ga v boju za županski stolček podprli listi Balloch Sindaco - Fedriga presidente in Luca Balloch Sindaco - Cambiamo insieme, je prejel 944 glasov (58,71 %). Volilna udeležba je bila sicer v Fojdi tokrat 53-odstotna.