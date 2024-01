V Vidmu uboj po silvestrski zabavi

Prepir po novoletni zabavi je bil usoden za 30-letnika, ki je v Vidmu umrl, potem ko mu je nekdo prerezal grlo. Uboj se je zgodil okoli 8. ure zjutraj na prvi dan leta po silvestrski zabavi, ki naj bi se zaključila v zgodnjih jutranjih urah v nekem lokalu Laghetto Alcione v Ulici Prati v bližini Drevoreda Palmanova. Moški, gre za tujega državljana, je umrl nekaj ur potem, ko so ga reševalci prepeljali v videmsko bolnišnico. Na kraj zločina so prišli karabinjerji, ki so zaslišali osebe, ki so bile še prisotne v lokalu. Po poročanju dnevnika Il Piccolo naj bi bilo takrat tam še približno 40 oseb. Usodne rane naj bi 30-letniku zadali z nožem ali z razbito steklenico.