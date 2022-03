V Villi Vicentini Trg jezikovnih pravic s štirijezično tablo

Kraj Villa Vicentina je v soboto dobil Trg jezikovnih pravic, na katerega opozarja štirijezična tabla v italijanščini, furlanščini, slovenščini in nemščini, ob njej pa stoji tudi modra klop pravic. Vse to na pobudo t.i. vlade mladih, ki je v soboto dopoldne v sodelovanju z upravo Občine Fiumicello Villa Vicentina priredila zaključni dogodek v okviru dneva pravic otrok. Pri tem sta pozdrav in pohvalo prinesla tudi starša v Egiptu ubitega mladega raziskovalca Giulia Regenija, ki je bil svojčas tudi predsednik vlade mladih v Občini Fiumicello Villa Vicentina.

Dogodka se je na povabilo občinske uprave udeležil tudi predsednik Sveta slovenskih organizacij Walter Bandelj, ki je zamisel pozdravil in na kratko predstavil prizadevanja slovenske narodne skupnosti za uporabo slovenščine. Pohvalil je mlade, ki so se z besedilom spomnili vseh treh deželnih jezikovnih skupnosti. Tako mladi kot županja Laura Sgubin, predstavnica šole in domači župnik so poudarili pomen prizadevanja za mir v času, ko v Evropi divja vojna, kjer so še posebno prizadeti otroci in družine.