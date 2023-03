V vodstvu FNSI spet predstavnik iz FJK

Furlanija - Julijska krajina ima spet zastopnika v nacionalnem izvršnem odboru novinarskega sindikata FNSI. Na prvi seji novoizvoljenega nacionalnega sveta je bil namreč v sredo v izvršni odbor izvoljen Alessandro Martegani, dolgoletni sekretar deželnega sindikata Assostampa, medtem ko je prva med neizvoljenimi novinarka Primorskega dnevnika Poljanka Dolhar. Ostali člani odbora so Domenico Affinito, Monica Andolfatto, Mimma Caligaris, Ezio Cerasi, Anna Del Freo, Maurizio Di Schino, Paola Fichera, Matteo Naccari, Lazzaro Pappagallo in Claudio Silvestri iz kategorije poklicnih novinarjev ter Ezio Ercole, Luana Pioppi in Giulia Serra iz kategorije sodelavcev. Marteganijeva izvolitev je za deželni sindikat Assostampa pomemben rezultat, ki nagrajuje dosedanje delo. Vodja FNSI Alessandra Costante pa pričakuje intenzivno delo, pri čemer bo treba ob reševanju vsakodnevnih problematik tudi načrtovati prihodnost.