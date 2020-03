»V ZDA preplah, Trump katastrofa«

»Situacija v ZDA je dramatična, predvsem v New Yorku, da se položaj slabša iz ure v uro pa je kriv tudi predsednik Donald Trump, ki ni kos naraščajočim težavam,« je za Primorski dnevnik iz Washingtona povedal tam živeči slovenski novinar Andrej Mrevlje. Dolgo let je živel na Kitajskem in v Italiji. »Ameriškemu predsedniku gre po glavi samo denar. To smo sicer vedeli, a nihče ni pričakoval takšno nepripravljenost in površnost pri njegovem spopadanju s koronavirusom. Berem, da je tudi v Evropi situacija zelo huda, vi pa imate vsaj politike, ki se trudijo za ljudi,« izpostavlja Mrevlje.

Trump še vedno ni aktiviral zakona o izrednih razmerah, s katerim zvezna vlada lahko prisili proizvajalce zdravstvenega materiala k večji proizvodnji in istočasno še ni sprostil rezerv npr. zaščitnih mask, respiratorjev in pripomočkov za intenzivno nego. Skratka, katastrofa, tudi zato, ker Amerika, za razliko od Evrope, skoraj nima javnega zdravstvenega sistema, zasebniki pa ne bodo pomagali ljudem v stiski, ki nimajo denarja, razen če jim predsednik tega ne izrecno ukaže. Kaj pa splošno razpoloženje v ZDA. »Ljudje so videti zelo prestrašeni in zbegani, mediji, ki upravičeno kritizirajo Trumpa, pa nimajo jasne slike, kaj se v resnici dogaja v državi. Pod udarom je predvsem New York, kjer se bo gotovo okužilo zelo veliko ljudi,« je še povedal Mrevlje.